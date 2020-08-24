شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز وسط تراجع مخيف للريال اليمني (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "يمن دايركت" ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات مساء اليوم الاثنين 24/08/2020 وكانت الاسعار كالتالي:

اسعار الصرف في صنعاء . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed الريال السعودي شراء = 158 ريال بيع = 158.4 ريال الدولار الأمريكي شراء = 599 ريال بيع = 602 ريال أسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء = 207 ريال Advertisements بيع = 208 ريال الدولار الأمريكي شراء = 787 ريال بيع = 790 ريال أسعار الصرف في حضرموت الريال السعودي شراء = 203.2 ريال بيع = 203.8 ريال الدولار الأمريكي شراء = 774 ريال بيع = 777 ريال مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابله للتغيير في أي لحظة

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