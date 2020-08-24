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الدولار يقفز وسط تراجع مخيف للريال اليمني (أسعار الصرف)

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اسعار الصرف

عدن - ياسمين التهامي -  "يمن دايركت" ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات مساء اليوم الاثنين 24/08/2020 وكانت الاسعار كالتالي:


اسعار الصرف في صنعاء

.

لمتابعتنا على تيليجرام 

 

https://t.me/yemen2saed

 

الريال السعودي

شراء = 158 ريال

 

بيع = 158.4 ريال

 

الدولار الأمريكي

 

شراء = 599 ريال

 

بيع = 602 ريال

 

أسعار الصرف في عدن

 

الريال السعودي

 

شراء = 207 ريال

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بيع = 208 ريال

 

الدولار الأمريكي

 

شراء = 787 ريال

 

بيع = 790 ريال

 

أسعار الصرف في حضرموت

 

الريال السعودي

 

شراء = 203.2 ريال

 

بيع = 203.8 ريال

 

الدولار الأمريكي

 

شراء = 774 ريال

 

بيع = 777 ريال

 

مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابله للتغيير في أي لحظة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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