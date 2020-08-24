شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز وسط تراجع مخيف للريال اليمني (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "يمن دايركت" ينشر اخر تحديثات أسعار صرف العملات مساء اليوم الاثنين 24/08/2020 وكانت الاسعار كالتالي:
اسعار الصرف في صنعاء
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
الريال السعودي
شراء = 158 ريال
بيع = 158.4 ريال
الدولار الأمريكي
شراء = 599 ريال
بيع = 602 ريال
أسعار الصرف في عدن
الريال السعودي
شراء = 207 ريال
بيع = 208 ريال
الدولار الأمريكي
شراء = 787 ريال
بيع = 790 ريال
أسعار الصرف في حضرموت
الريال السعودي
شراء = 203.2 ريال
بيع = 203.8 ريال
الدولار الأمريكي
شراء = 774 ريال
بيع = 777 ريال
مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابله للتغيير في أي لحظة
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يقفز وسط تراجع مخيف للريال اليمني (أسعار الصرف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.