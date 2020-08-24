شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ورد الان من صنعاء مخابرات الحوثيين تعتقل موظفين هذا القطاع الحكومي بدون اسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهاز المخابرات التابع لسلطة الحوثيين في صنعاء يعتقل 5 من خبراء ومحاسبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في ظروف غامضة. و نقلت وسائل اعلام في صنعاء، عن موظفي جهاز الرقابة، ان المحاسبين، و الخبراء الخمسة، اعتقلوا امس الاحد بموجب طلب من رئيس الجهاز علي العماد، الى سلطة المخابرات، دون معرفة الاسباب. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed و خبراء المحاسبة الخمسة المعتقلون لليوم الثاني هم: قيس القيسي، و إبراهيم محمد بشير، و فؤاد مبخوت الجرادي، و مقبل حسين مقبل، و هاني معجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: ورد الان من صنعاء مخابرات الحوثيين تعتقل موظفين هذا القطاع الحكومي بدون اسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.