شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. السعودية تصعق بمقتل قائد عسكري كبير ومجموعة ضباط على يد الحوثيين .. كيف حدث ذلك الاختراق؟؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الصحفي و الناشط الحقوقي والسياسي أنيس منصور بمنشور رصده محرر "يمن دايركت" في صفحته بالفيسبوك،

وفاة 5 ضباط سعوديين متاثرين بإصابتهم من مقذوف اطلقته مليشيا الحوثي يوم امس.



وأشار منصور أن من بين القتلى قائد كبير في عمليات القوات الجوية الملكية وهناك مصابين آخرين.

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وأضاف: المعلومات أكيدة من مصدر كان متواجداً بنفس مكان الاستهداف ونقل المصابين للمستشفى بحالة صعبة وصل الان نباء وفاة 5متاثرين بالاصابة.