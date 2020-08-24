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ورد الآن.. السعودية تصعق بمقتل قائد عسكري كبير ومجموعة ضباط على يد الحوثيين .. كيف حدث ذلك الاختراق؟؟!!

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عدن - ياسمين التهامي - أكد الصحفي و الناشط الحقوقي والسياسي أنيس منصور بمنشور رصده محرر "يمن دايركت" في صفحته بالفيسبوك،
وفاة 5 ضباط سعوديين متاثرين بإصابتهم من مقذوف اطلقته مليشيا الحوثي يوم امس.


وأشار منصور أن من بين القتلى قائد كبير في عمليات القوات الجوية الملكية وهناك مصابين آخرين. 

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وأضاف: المعلومات أكيدة من مصدر كان متواجداً بنفس مكان الاستهداف ونقل المصابين للمستشفى بحالة صعبة وصل الان نباء وفاة 5متاثرين بالاصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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