شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الفلكي الجوبي يعلن عن بداية "شتاء الروابع" في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي ، حدوث اجواء باردة في اليمن مع بداية الروابع الأخيرة نهاية الاسبوع الجاري. وقال الفلكي الجوبي في منشور له على منصته “فيسوبك” اليوم الإثنين: ” بداية الروابع الاخيرة الخميس 27 أغسطس 2020 “. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

لافتاً إلى أنه في المثل يقال “نصف الروابع شتاء”

موضحاً في وقتل سابق أن مدة الروابع الأخيرة 13 يوماً وكلها مبشرات بأمطار كثيفة وغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وقد تكون صحوه.



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