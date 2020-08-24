شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان جميع قادة العرب كانو قادة شعارات إلا هولاء الخمسة الزعماء قادة " مهارات " .. الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - امتدح قائد شرطة دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان، خمسة قادة عرب وصفهم بأنهم “قادة مهارات وليس شعارات” وبقية زعماء العرب قادة شعارات .

وغرد خلفان عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد: “نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات…اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أولهما محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وحمد بن عيسى والسيسي”.