شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان جميع قادة العرب كانو قادة شعارات إلا هولاء الخمسة الزعماء قادة " مهارات " .. الأسماء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - امتدح قائد شرطة دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان، خمسة قادة عرب وصفهم بأنهم “قادة مهارات وليس شعارات” وبقية زعماء العرب قادة شعارات .
وغرد خلفان عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد: “نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات…اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “أولهما محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وحمد بن عيسى والسيسي”.
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