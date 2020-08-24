شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة .. ووكالة رسمية تكشف (التفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة .. ووكالة رسمية تكشف (التفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏أمرا ملكيا عاجلًا بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحلي والمشتريات الحكومية. كما أصدر الملك سلمان- حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية"واس"- أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة .. ووكالة رسمية تكشف (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.