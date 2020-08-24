شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة مدوية لفنانة عربية شهيرة .. كشفت عن مناطقها الحساسة عن طريق الخطأ في جلسة تصوير مثيرة وصادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية عبر خاصية الستوريز في حسابها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها الفنانة اللبنانية بوضعيات غريبة في اخر جلسة تصوير

واعتمدت قـمر في جلسة التصوير على ارتداء فستان قصير أزرق اللون مزكش بالفراشات الملونة وتدلت قمر من احدى أغصان الأشجار في الهواء ليرتفع الفستان الى الألى ويكشف عن لون اللانجري والثياب الداخلية السوداء التي ارتدتها قمر

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تسريب صور جريئة وصادمة للفنانة ياسمين صبري وهي مع مدربها قبل زواجها من ابوهشيمة ..شاهد

• هل تخيلتم شكل وجمال إبنة الفنانة هيفاء وهبي ..شاهدو كيف ظهرت اليوم بطريقة مثيرة وجريئة .. خطفت الانظار وتغزل بها الرجال والفتيات .."شاهد الفيديو"

• فضيحة مدوية لفنانة عربية شهيرة .. كشفت عن مناطقها الحساسة عن طريق الخطأ في جلسة تصوير مثيرة وصادمة ..شاهد

• ظهرت شبه عارية وكشفت جميع تفاصيل جسدها المثير .. النجمة السعودية الفاتنة "أمل الشهراني" تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على البحر...شاهد

Advertisements

• أمير خليجي يدفع للراقصة "صافيناز" 100 الف ريال سعودي مقبال رقصة في سهرة ليلية ..شاهد فيديو مسرب من السهرة

• الإمارات : مواطن شك بزوجته الجميلة أنها تخونة وتمارس الجنس الجماعي مع عدة أشخاص .. وبعد مراقبتها اكتشف الفضيحة التي لم تخطر على بآل أحد ..شاهد

• شاهد : الفنانة نسرين طافش تعايد الجمهور بفستان فاضح كشف المستور من جسدها .."صور"

• السعودية .. حفل زفاف يتحول إلى مأتم وعزاء .. وفاة العريس قبل وصولة إلى قاعة الافراح بدقائق .. وردة فعل محزنة للحاضرين ..شاهد تفاصيل ماحدث

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثنى قسم من الجمهور على اطلالة قـمر بفستانها المثير وجسمها الرشيق بينما هاجمها قسم آخر بسبب تقصدها اثارة الجدل بنشر صورها عارية وتقصد التعري واظهار مفاتنها وكشف مناطفها الحساسة وثيابها الداخلية

والجدير بالذكر ان قمر اعتادت على مهاجمة كل من الفنانة اللبنانية شيراز التي تتهما بالقيام بعمليات تحول جنسي وتطلق عليها لقب المتحول الجنسي الخطير كما هاجمت انجي خوري السورية عدة مرات على خلفية مقاطع فيديو فاضحة شاركتها الأخيرة فضحت فيها خوري وكشفت عملها بالدعارة رفقة والدتها ورحلت من لبنان على اثرها