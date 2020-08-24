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الجعدي يناقش مع مكتب المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

الجعدي يناقش مع مكتب المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في الجنوب

متابعات_ الخليج 365

ناقض مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محمد الجعدي، اليوم الاثنين، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فادي المعيوشي، مستجدات الأوضاع في الجنوب بشكل عام وفي العاصمة عدن بشكل خاص.

 

وأكد الجعدي في اللقاء سعي المجلس الانتقالي الجنوبي بالعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام في البلد، مجدد التأكيد على التزام المجلس الانتقالي باتفاق الرياض وتنفيذ بنوده كافة، وأيضاً تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي يلتزم المجلس بتنفيذه  بينما لم تلتزم به الأطراف الاخرى التي لاتزال حشودها وخروقاتها مستمرة برغم وجود لجنة المراقبة من قبل التحالف.

 

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وأشار الجعدي إلى أن المجلس يحترم الاتفاقيات ويمارس ضبط النفس للتأكيد على موقفه الداعم لتحقيق السلام، منوها بضرورة التعامل بجدية مع الجهات التي تقوم بخرج وقف إطلاق النار أياً كانت حتى لاتخرج الأمور عن السيطرة مما قد يؤدي لتداعيات غير محمودة، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لديه رصد شامل لكل تلك الخروقات.

 

واستعرض اللقاء مايعانيه الجنوب والعاصمة عدن ومايتعرض له الجنوبيون من أزمات بسبب تردي الخدمات وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية وعدم استلام الرواتب والمستحقات المالية خاصة للعسكريين الجنوبيين، وتأثير كل ذلك على المواطنين ومعيشتهم.

 

وعبر المعيوشي عن سعادته باللقاء وتفهمه لصعوبة ما يعانيه الجنوب ومدى سوء الخدمات وارتفاع الأسعار وانعدام الوقود وغيرها من الصعوبات، مشيرا إلى أن المبعوث الدولي قد أشار في إحاطته من سابق لحال الوضع في الجنوب.

 

وأكد المعيوشي أن الخدمات لابد أن يتم توفيرها من قبل الجهات المسؤولة للمواطنين بعيدا عن المناوشات السياسية، معبرا عن خوفه من أن يتم استخدام الخدمات كأوراق لتحقيق مكاسب سياسية، مشدداً على بذل كل الجهود لايجاد حلول لما يعانيه الجنوب

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