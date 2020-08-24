شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 25 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل ما لا يقل عن 25 عنصراً حوثياً وجرح آخرون، الاثنين 24 أغسطس/ آب 2020م، بنيران القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، (شرقي اليمن).



مصدر عسكري ميداني أكد أن وحدات من القوات الحكومية والمقاومة أفشلت اليوم هجوما شنته المليشيا الحوثية على أحد المواقع العسكرية، في جبهة قانية، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدداً من الجرحى، فضلاً عن خسائر في العتاد العسكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 25 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.