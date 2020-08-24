شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة السلاح وسطوة الدولة.. الجيش الوطني يجبر قوات «الإمارات» على الانسحاب .. والقائد العسكري المعين من «هادي» يستلم مقره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل قائد اللواء (35 مدرع) العميد "عبدالرحمن الشمساني"،الى مقر قيادة اللواء في مدينة العين بمديرية المواسط للمرة الأولى منذ صدور قرار جمهوري بتعينه في المنصب في الثامن من يوليو الماضي.

أعلن الجيش الوطني بتعز، في بيان، إطلاق حملة أمنية لملاحقة متمردين تدعمهم الإمارات، رفضوا تسليم مقر عسكري لقائد عينه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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ونقلت وكالة ”الأناضول“، عن مسؤول عسكري يمني، قوله ان "وساطات (لم يحدد طبيعتها) أفضت لإقناع المتمردين بتسليم مقر اللواء 35 بتعز مدرع لقائده الجديد".

وأوضح المسؤول أن المتمردين "التزموا بتنفيذ قرار الرئيس هادي، وتمكين قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني، من مزاولة مهامه من داخل مقر قيادة اللواء بمنطقة العين، جنوبي تعز، والعمل تحت قيادته".