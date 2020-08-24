شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل قائدين كبيرين في جماعة الحوثي أحدهما رفيق زعيم المليشيا "أسماء وصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون في اليمن، فجر الاثنين، عن مقتل قياديين اثنين بارزين خلال معارك مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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ونشر ما يسمى نائب وزير الخارجية في الحكومة التي شكلها الحوثيون في صنعاء حسين العزي، تغريدة على "تويتر"، نعى فيها رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة لوزارة الدفاع بصنعاء اللواء عزي صلاح مطلق دحوة، واللواء روح الله زيد علي مصلح ركن التوجيه المعنوي في القوات الخاصة ونجل أحد مؤسسي الجماعة.

ونشر العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية صورتين للقياديين الرفيعين اللذين من المقرر تشييعهما بجنازة عسكرية في صنعاء.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن روح الله زيد علي مصلح ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، ويعد من القيادات المقربة وأحد رفاق عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين ومن جيل الحوزات الحوثية التي شكلها شقيقه الصريع حسين الحوثي.

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وشغل القيادي عزي صلاح دحوة، المكنى بـ"أبي صالح" منصب مدير أمن محافظة صعدة معقل الحوثيين، قبل أن يعين في تموز/ يوليو العام الماضي، رئيسا لأركان المنطقة العسكرية السادسة التي تتركز عملياتها القتالية في محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن.

يذكر أن اشتباكات عنيفة دارت السبت، بين القوات الحكومية اليمنية والقبائل المتحالفة معها من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

ونقلت مواقع محلية عن العميد الركن عبد الله مزاحم، أحد قيادات الجيش اليمني، قوله إن "قوات الجيش الوطني بدأت عملية عسكرية واسعة صباح اليوم تمكنت في الساعات الأولى من تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية في عدّة محاور بجبهة مريس".

وأكد أن "المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى كثيرة في المعدات القتالية"، مضيفاً أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط تقدم مستمر لأبطال الجيش.

على الناحية الأخرى، قالت مصادر حوثية إن العشرات قتلوا وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي خلال مواجهات في مريس شمال محافظة الضالع.