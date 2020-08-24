شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان من الجوف انتصارات عظيمة للجيش الوطني ومليشيا الحوثي تنتحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوما ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بالتزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع متفرقة للمليشيات وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وافاد مصدر عسكري ، إن القوات الحكومية بمشاركة رجال القبائل، شنوا هجوماً استهدف مليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي خسرتها في وقت سابق..مشيراً الى ان الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصرًا حوثياً وعدد من الجرحى، فيما استعاد الأبطال أسلحة وذخائر متنوعة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وآليات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وتمكنت من تدمير آليات ومعدات حوثية في عدّة مواقع بجبهة النضود، وكذا تدمير 6 أطقم جنوب الحبيل بما عليها من عيارات وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أطقم أخرى في جبل قناو بمديرية خب الشعف.