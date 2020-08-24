شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف والانتقالي يتوافقون على تعيين اللواء «شلال شائع» في هذا المنصب الرفيع.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية امس الاحد عن تعيين مرتقب لمدير امن عدن السابق اللواء شلال علي شائع هادي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وبحسب صحيفة "الأمناء"، فإن الدور القادم للواء شلال اسيكون متعلق بمواصلة الرجل لدوره السابق في ملف مكافحة الإرهاب. وطبقا للمصدر، فإن تفاهمات أجراها المجلس الانتقالي الجنوبي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت تولي اللواء شلال لملف مكافحة الإرهاب في اليمن بشكل كامل، لرصيده في ملف مكافحة التنظيمات والجماعات الإرهابية في عدن والجنوب بشكل عام.

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