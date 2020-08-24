شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: عدن الان اشتباكات ومواجهات عسكرية عنيفة وانفجارات تهز المدينة... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عسكرية عنيفة اليوم الإثنين في مدينة عدن، استخدمت فيها مختلف الأسلحة في مديرية المنصورة وما جاورها.

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مصادر محلية أكدت أن أن انفجارات عنيفة دوت في احياء المدينة خصوصا بلوك 21، عقب مهاجمة فصائل الانتقالي التي يقودها شلال شائع منزل قيادي بالعمالقة يدعى بدر الحسني في محاولة لاعتقاله، حيث قامت حراسة الحسني بالتصدي للحملة والاشتباك معها.

إلى ذلك اتسعت رقعت الاشتباكات حيث وصلت إلى نقاط امنية استحدثها الانتقالي في محيط منازل قيادات في قوات العمالقة التي استدعتها السعودية في وقت سابق من الساحل الغربي بغية نشرها في عدن.

وبررت فصائل شلال شايع في بيان لها بأن قائد وحدة الطوارئ بإدرة الأمن محمد الخيلي كان يقوم باستحداث نقاط تفتيش مؤقتة وتنفيذ دوريات ليلية لحفظ ما وصفه بالأمن، مشيرا إلى أن احدى نقاطه هذه تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وهو ما دفع بإدارة الامن لملاحقتهم في الاحياء السكنية وتحديدا بلك 21.

مراقبون اعتبروا أن هذه الاشتباكات هي مقدمة لتفجير الوضع في عدن بعد رفض شلال شايع لتنفيذ قرار إقالته وتنفيذ آلية اتفاق الرياض التي تقضي بإخراج قواته وجميع قوات الانتقالي إلى خارج عدن.