البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدفع بتسريع وتيرة الأعمال في مشروعاته بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقاءً مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات البرنامج في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ومديري عموم المرافق الخدمية الأساسية وفريق من البرنامج برئاسة مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد عواجي مدخلي بهدف تسريع وتيرة الأعمال بمشروعات البرنامج التنموية في محافظة عدن.



ووفق وكالة "واس" ناقش اللقاء التحديات أمام تنفيذ مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمختلف القطاعات، إلى جانب التطرق لمهام وأعمال الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات، واستعراض سير تنفيذ مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد مدخلي حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين في العاصمة عدن وتسهم في تخفيف معاناتهم لا سيما في قطاع الطرق التي تزيد تكلفتها عن تسعة ملايين دولار.

وأبان أن البرنامج يستكمل أعمال التأهيل في مستشفى عدن العام، مشيراً الى أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مشروعات أنجزت وافتتاح العمل في مشروعات جديدة تلامس احتياجات وتطلعات سكان العاصمة عدن التي تحظى بالأولوية ضمن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أنحاء اليمن الشقيق، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات للتوصل إلى آلية عمل تسرع من تنفيذ المشروعات المعتمدة.

Advertisements

من جهته أعرب وكيل أول لمحافظة عدن محمد نصر شاذلي خلال اللقاء عن شكره وقيادة السلطة المحلية بعدن ممثلة بمحافظ عدن أحمد لملس لشعب وقيادة المملكة، منوهاً بالدور الذي يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمتابعة مستمرة من المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، مثمناً جهود فريق البرنامج في عدن ودعمهم غير المحدود لليمن عامة ولمدينة عدن بوجه خاص.

وأكد نجاح اللقاء في الخروج برؤى موحدة لتجاوز العوائق أمام سرعة تنفيذ مشروعات البنى التحتية وفي مقدمتها الطرق والصحة والمياه والكهرباء والنظافة والتربية وغيرها.

مما يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل في محافظة عدن على مشروعات تنموية متعددة بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والنقل والنظافة والاصحاح البيئي.

وتتضمن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وبناء وتجهيز مركز أمراض القلب ومشروع تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي ومشروع تأهيل ميناء عدن ومشروعات تعبيد طرقات عدن ومشروع تأهيل وتوسعة حقل المناصرة للمياه ومشروع توزيع صهاريج نقل المياه الصالحة للشرب.

كما استفادت محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية ومشروع صيانة محطات توليد الكهرباء ومشروع إنارة الشوارع الرئيسية ومشروع إنشاء 4 مدارس نموذجية ومشروع النقل الجامعي في جامعة عدن ومشروع دعم جامعة عدن بالبيوت المحمية الزراعية لغرض الأبحاث الزراعية ومشروع إعادة تأهيل وتطوير مطابع الكتب المدرسية، كما عمل البرنامج على حملة عدن أجمل" للنظافة والاصحاح البيئي وحملة رش المبيدات والتعقيم