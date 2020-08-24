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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم جديد لقوات الجيش في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
تكبدت المليشيا الحوثية اليوم الاثنين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في قطاع نجد العتق، بعد هجوم نوعي للجيش، مسنودا برجال المقاومة تم فيه استعادة وتحرير مواقع مهمة.
إلى ذلك دمرت مدفعية الجيش عربة بي تي آر وطقما مدرعا بعد أن استهدفت تجمعات للمليشيا في وادي الجفرة، رافقه كمين محكم أسفر عن قتل وجرح أعداد من عناصر المليشيا في منطقتي اللسان وأم العربي.
وفي قطاع صلب استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تعزيزات للمليشيا كما دمرت مخازن أسلحة.
وتلقت المليشيا الحوثية خلال الأيام السابقة ضربات موجعات وهزائم متتالية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى إضافة إلى خسارتها الكبيرة في المعدات والآليات على امتداد جبهة نهم.
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