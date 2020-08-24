شاهد..البحسني يفتتح مشروع تطوير وتحديث مبنى فرع شركة النفط بساحل حضرموت ونادي النفط الرياضي بالشركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مشروع تطوير وتحديث مبنى فرع شركة النفط بساحل حضرموت بحلته الجديدة، ونادي النفط الرياضي بالشركة، وذلك في سياق الرؤية المنهجية لاستراتيجية تطوير الشركة.



وطاف المحافظ، ومعه مدير عام فرع الشركة بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، بإدارات وأقسام الشركة، متعرفاً على مهامها والتحديثات التي طرأت عليها، والجهود التكاملية التي أثمرت الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية، حاثاً الموظفين على تكثيف الجهود وتظافرها ومواصلة العمل بوتيرة عالية.

وكرّم المحافظ البحسني في حفل أقيم بالمناسبة، رئيس وأعضاء الحملة التوعوية لمكافحة فيروس كوفيد19 بفرع الشركة نظير جهودهم المبذولة واسهاماتهم في رفع وعي المواطنين بخطورة الوباء والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ البحسني أن ما تم إنجازه في فرع شركة النفط بساحل حضرموت يعد عملاً كبيراً يعكس اهتمام قيادة الشركة بالجوانب التنظيمية ومواكبة التطورات الحديثة، والتي أظهرت نموذجاً مشرفاً للشركة بحلتها الجديدة.

واشار محافظ حضرموت إلى أن التجانس والتعاون وروح العمل بين موظفي فرع الشركة وحسن الإدارة كان نتاجاً لهذا المنجز الكبير وظهور فرع الشركة بأبهى حلة، متمنياً أن تكون هذه الإضافات بمثابة حافز لزيادة عطاءات الموظفين، مقدماً لقيادة وموظفي الشركة التهاني والتبريكات بافتتاح هذا المنجز الكبير.

ووصف المحافظ البحسني فرع الشركة بهرم المحافظة من خلال دورها المشهود في مساندة جهود السلطة المحلية وتخفيف الأعباء عنها في قطاعات الكهرباء والتربية والتعليم والصحة وصندوق النظافة والتحسين والأنشطة الرياضية والشبابية، وإسهامها في تنفيذ الحملات التوعوية لمجابهة فيروس كورونا، والمساهمة في دعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية وأدوات الحماية، ودورها الكبير في الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في عموم مديريات المحافظة ساحلاً ووادياً، وتموين المحافظات المجاورة.

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وقال المحافظ إن شركة النفط نجحت خلال الفترات الماضية في القيام بدورها في تنظيم وتنفيذ وإدارة الأنشطة المتعلقة بالجانب التسويقي للمنتجات النفطية في السوق المحلي وتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية، وتوفيرها للمستهلك، بما يكفل تحقيق مستويات الاستقرار التمويني، واستطاعت قيادة الشركة أن تربط هذا النجاح، ليتزامن مع مواكبة التطلعات في التطوير ومواكبة الحداثة، والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل لكوادر الشركة وإدخال التقنيات الحديثة للعمل.

وأضاف "رغم تأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، وظروف الحرب، إلا أن الشركة استطاعت بقدرة وكفاءة طاقمها وإدارتها أن تتجاوز الأزمات، وتمضي بخطى ثابتة نحو التطوير المدروس والاهتمام بالارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة، تنفيذاً لإستراتيجية التحديث والتطوير والاستقرار التمويني التي تنتهجها، والتي بدأت ثمارها واضحة للجميع".

وأعرب المحافظ عن سعادته لافتتاح مبنى الشركة بالمكلا بعد اعادة تأهيله على نسق فريد وجميل، وانشاء النادي النفطي الرياضي لأول مرة، في سياق الاهتمام بالجانب الترويحي والرياضي والفكري لمنتسبي الشركة.

من جانبه أوضح مدير عام الشركة بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري، أن استراتيجية التطوير شملت تطوير وتحديث مبنى فرع الشركة بالمكلا بكافة إداراته وأقسامه، وتجهيز قاعة خاصة للاجتماعات، وصالة للألعاب الرياضية، وتحديث محطات الشركة، والتوسع في اقامة محطات نموذجية على مستوى المحافظة، وزيادة الخزن الاستراتيجي لمنشآتها، وادخال الأنظمة الالكترونية الحديثة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل، والتدوير الوظيفي، والاستمرار بتعزيز قدرة الشركة برفدها بأسطول نقل متميز وحديث، مشيراً الى ان ذلك يأتي في سياق الرؤية المنهجية لإحداث نقلة نوعية تصل بالشركة الى آفاق أفضل.

حضر الافتتاح، عدد من مستشاري المحافظ، واركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ونائب مدير عام فرع الشركة عبدالله أحمد باعامر، وعدد من مديري عموم المرافق الحكومية بالمحافظة.