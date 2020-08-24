وصول 34 جثة حوثية إلى مستشفى ذمار العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ ذمار

استقبلت هيئة مستشفى ذمار العام بمحافظة ذمار جثامين عشرات القتلى، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت مصادر طبية أن مستشفى ذمار العام استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 قتيلاً وجريحاً، حيث استقبل جثث 25 قتيلاً بينهم 3 قيادات عسكرية، و18 جريحاً ممن ينتمون لمدينة ذمار ومديرياتها.

وأضافت المصادر، إنه تم نقل جثث القتلى إلى ثلاجة الموتى، فور وصولها، وأخرجت جثثاً أخرى، تم دفنها صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أغلب القتلى الجدد سقطوا في جبهات البيضاء والضالع