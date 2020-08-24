اخبار الخليج / اخبار اليمن

وصول 34 جثة حوثية إلى مستشفى ذمار العام

0 نشر
اليمن العربي ـ ذمار 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 34 جثة حوثية إلى مستشفى ذمار العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

وصول 34 جثة حوثية إلى مستشفى ذمار العام

الخليج 365 ـ ذمار

استقبلت هيئة مستشفى ذمار العام بمحافظة ذمار جثامين عشرات القتلى، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements

 

وذكرت مصادر طبية أن مستشفى ذمار العام استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 قتيلاً وجريحاً، حيث استقبل جثث 25 قتيلاً بينهم 3 قيادات عسكرية، و18 جريحاً ممن ينتمون لمدينة ذمار ومديرياتها.

 

وأضافت المصادر، إنه تم نقل جثث القتلى إلى ثلاجة الموتى، فور وصولها، وأخرجت جثثاً أخرى، تم دفنها صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أغلب القتلى الجدد سقطوا في جبهات البيضاء والضالع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول 34 جثة حوثية إلى مستشفى ذمار العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا