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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقدم 21 طنا من المساعدات الغذائية لسكان المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت دولة الإمارات 500 سلة غذائية تحوي 21 طنا و400 كيلو جرام من المساعدات الغذائية لسكان المناطق بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة.
تأتي هذه المساعدات، التي قامت فرق "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" بتوزيعها على مستحقيها، في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة، ودعم الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
وأعرب سكان تلك المناطق عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة وشعبا، لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت /29910/ سلال غذائية تزن ألفين و397 طنا و728 كيلو جراما، استهدفت 149 ألفا و550 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
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