التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 24/آب/2020، غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في البيضاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية ولد ربيع بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في القصف

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