شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وزير الاتصالات.. الإطاحة بالقيادي الحوثي صاحب الملف الأسود «أبو محفوظ» .. (الميليشيا تتمزق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة، امس الاحد، بأن سلطات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، أقدمت على إزاحة قيادي حوثي رفيع مقرب من مهدي المشاط، من منصبه.

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وذكرت المصادر أن أنباء متداولة في أوساط قيادات المليشيا تفيد بازاحة القيادي الحوثي صاحب الملف الأسود والمتحكم بحكومة الانقلابيين أحمد حامد، المكنى "أبو محفوظ"، والمعين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية.

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ويأتي ذلك، بعد أن تم إزاحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة المليشيا غير المعترف بها، مسفر النمير، والذي ينتمي إلى محافظة صعدة، من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بتوجيهات من قيادات عليا بحكومة المليشيا؛ ما دفعه إلى تقديم استقالته الى ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وبينت المصادر أنه تم تسليم رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، لنائبه هاشم محمد هاشم الشامي، والذي لم يمر على تعيينه من قبل المليشيا سوى خمسة أشهر منذ أواخر مارس الماضي.

وقبل ذلك تم إزاحة وكيل وزارة الاتصالات من منصبه في سياق صراع قيادات المليشيا المدعومة ايرانيا على المناصب والمكاسب.