شكرا لقرائتكم خبر عن للمقيمين المتواجدين خارج المملكة .. توضيح هام من الجوازات السعودية بخصوص " تجديد الإقامة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تجديد الإقامة سيتم آليًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين، حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية.

وجاء ذلك بعد سؤال أحد المقيمين عن تمديد الإقامة قائلًا: «بالنسبة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة حاليًّا انتهت إقامتهم وانتهت تأشيرة الخروج والعودة، هل تجديد الإقامة آليًا أو يقدّم طلب؟»

.ورد الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على رد المستفسر: «التمديد سيتم آلياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين المشمولين بالأمر الكريم حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية، والذين تم تمديد رخصة العمل لهم».