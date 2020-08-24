شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 5 أشهر .. انخفاض قياسي لعدد إصابات كورونا في العاصمة الرياض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضح إنفوجرافيك وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا عن تسجيل 37 إصابة بالفيروس في الرياض ، وذلك الرقم يعد الأقل منذ نحو 5 أشهر .
من جهة أخرى سجلت الرياض 374 حالة تعافٍ من إجمالي الـ2745 حالة المسجلة اليوم .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة.
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