وزير الدفاع اليمني: لا مهادنة مع عدوان يسعى إلى فرض واقع احتلالي وواقع غزو مقيت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي انه عبر مسارات التاريخ القديم والحديث لم تقبل الأرض اليمنية على ترابها الغزاة والمحتلين.

وقال” أما اليوم فشعبنا اليمني يمتلك من عوامل القوة ليس فقط ما يمكنه من دحر الغزاة الجدد وإلحاق الهزائم الساحقة بهم فحسب، بل وجعل اليمن قوة مهابة وفاعله على مستوى المنطقة”.

وأشار اللواء العاطفي في كلمته أمام المقاتلين بمربع الخنجر بحضور قائد محور خب والشعف العميد عبدالحكيم سريع، أنه لا مهادنة مع عدوان يسعى إلى فرض واقع احتلالي وواقع غزو مقيت.. مؤكدا أن هذا العدو لا ينفع معه غير مواصلة المواجهة والمقارعة وإدارة المعارك.

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وأضاف” نحن مشاريع شهادة نذرنا أرواحنا في سبيل الذود عن الوطن والقيم وستظل أيدينا على الزناد، نحقق الانتصارات تلو الانتصارات حتى نستكمل تحرير كل الجغرافيا اليمنية واستعادة القرار الوطني السيادي”.

ودعا وزير الدفاع، قوى الغزو والاحتلال إلى الرحيل من الأرض اليمنية.. وقال” شعبنا وقواته المسلحة عازمون بكل ثقة واقتدار للانتقال إلى الخيارات الاستراتيجية الشاملة برا وبحرا وجوا وأن قوة الردع اليمنية قادرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على أجبار الغزاة على الرحيل المذل”.

وأضاف” نعد الشعب اليمني وعد الأحرار الصادقين بأنه لن يبقى على الأرض اليمنية أي غاز أو محتل”.

وكان المرابطون بمربع الخنجر، قد جددوا العهد بتنفيذ المهام المسندة لهم في إطار مسرح العمليات القتالية وتلقين الغزاة دروسا قاسية ردا على جرائمهم بحق أطفال ونساء اليمن.