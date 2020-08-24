بدعم من الإمارات .. " الهلال " يوزع خياما إيوائية على البدو الرحل في الضليعة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اليمني على المستويات كافة بتوجيهات من القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشقيق و الصديق.



Advertisements

فقد وزعت " هيئة الهلال الأحمر" الذراع الإنسانية لدولة الإمارات خياما ايوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت لدعم استقرار البدو الرحل ضمن عشرات المشاريع و المبادرات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة لتخفيف معاناة المواطنين و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

تضمنت المساعدات توزيع / 70 / خيمة ايوائية على البدو الرحل بمناطق مديرية الضليعة حيث يعيش سكان هذه المناطق التي تبعد عن أقرب مدينة توجد بها خدمات مئات الكيلومترات في ظل انعدام الخدمات الأساسية.

و عبرت الأسر المستفيدة عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة و شعبا على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيع حياة السكان في اليمن.