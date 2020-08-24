شكرا لبحثكم عن خبر قال انها مثمرة طوال العام.. صحفي ينشر صورة الشجرة الاغرب في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الصحفي فضل مبارك،مراسل قناة الجزيرة في عدن صورة لشجرة كبيرة ،يالسة،في العاصمة عدن وعلى اغصانها قراطيس، وكتب التعليق التالية: (الشجرة الاغرب في العالم لايوجد منها غير 1 فقط ع الكوكب وهي موجودة في الهاشمي الشيخ عثمان بعدن ...ثمارها على مدار العام اكياس نايلون حرارية ...لاتذهب قبل أن تقول سبحان الله).

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