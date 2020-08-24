مقتل 15 حوثياً وتدمير آليتهم شرق التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي خمسة من مسلَّحِي مليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن – مصرعهم وتدمير طقمٍ كانوا على متنه جنوب شرق مديرية التُّحيتا بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة رصدت طقماً تابعاً للمليشيات وعلى متنه مسلَّحِين حوثيين، حاولوا الفرار عبر خط زبيد جنوب شرق التُّحيتا عقب محاولة تسلل أحبطتها القوات المشتركة.
وأكدت المصادر أن وحدات من القوات المشتركة تمكّنتْ من التعامل مع المسلَّحِين الحوثيين في الوقت المناسب، وأوقعت في صفوفهم خمسة قتلى ودمَّرت الطقم الذي كان يُقِلُّهم في الحال.
الجدير بالذكر أن القوات المشتركة تمكّنت من توجيه ضربات متتالية وموجعة لمليشيات الحوثي التي دأبت على رفع وتيرة تصعيدها العسكري مواصلة لخروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة
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