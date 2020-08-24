شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف تجمعات سكنية بالفازة والجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفَت مليشيات الحوثي الإرهابية تجمُّعات سكنية في بلدتَي الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن، مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.

Advertisements مصادر محلية في الفازة أفادت أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون عيار 82 صوب البلدة، وتساقطت بالقرب من منازل المواطنِينَ، واستهدَفت إحدى المزارع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وخلفت أضراراً بممتلكات المواطنين. وكانت المليشيات الحوثية قد استهدَفت في الوقت نفسخ منطقة الجبلية، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بعُنف مُمنهج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف تجمعات سكنية بالفازة والجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.