شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع حوثيين إثر انفجار عبوة حاولوا زرعها بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة حاولوا زرعها على أطراف منطقة الحمينية بمديرية حيس جنوب الحديدة.



Advertisements

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة ان عبوة ناسفة حوثية انفجرت أثناء محاولة عناصر الحوثيين زرعها في احدى الطرقات على أطراف منطقة الحمينية غرب حيس، مما أدى إلى مصرع عدد منهم.

وقد لقي خمسة من عناصر الحوثي مصرعهم في وقت سابق على أيادي القوات المشتركة بالإضافة إلى تدمير طقم كانوا على متنه شرق التحيتا جراء محاولتهم اختراق الهدنة الأممية.