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مصرع حوثيين إثر انفجار عبوة حاولوا زرعها بحيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

مصرع حوثيين إثر انفجار عبوة حاولوا زرعها بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة حاولوا زرعها على أطراف منطقة الحمينية بمديرية حيس جنوب الحديدة.

 

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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة ان عبوة ناسفة حوثية انفجرت أثناء محاولة عناصر الحوثيين زرعها في احدى الطرقات على أطراف منطقة الحمينية غرب حيس، مما أدى إلى مصرع عدد منهم.

 

 

وقد لقي خمسة من عناصر الحوثي مصرعهم في وقت سابق على أيادي القوات المشتركة بالإضافة إلى تدمير طقم كانوا على متنه شرق التحيتا جراء محاولتهم اختراق الهدنة الأممية.

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