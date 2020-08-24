شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف دبلوماسي كوري جنوبي، عن دخول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في غيبوبة، وذلك بالتزامن مع أنباء أفادت بمنحه صلاحيات لشقيقته يون جونغ (33 عامًا) الملقبة بـ“المرأة الحديدية“.

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وقال ”تشانغ سونغ مين“، المساعد السابق لرئيس كوريا الجنوبية الراحل كيم داي جونغ، إن زعيم كوريا الجنوبية في حالة غيبوبة، لكن حياته لم تنتهِ بعد“.

وأضاف تشانغ سونغ :“لم يتم تشكيل هيكل كامل للخلافة، لذلك تم تمرير السلطة إلى شقيقته كيم يو جونغ، حيث لا يمكن الحفاظ على الفراغ لفترة طويلة“.