شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف دبلوماسي كوري جنوبي، عن دخول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في غيبوبة، وذلك بالتزامن مع أنباء أفادت بمنحه صلاحيات لشقيقته يون جونغ (33 عامًا) الملقبة بـ“المرأة الحديدية“.
وقال ”تشانغ سونغ مين“، المساعد السابق لرئيس كوريا الجنوبية الراحل كيم داي جونغ، إن زعيم كوريا الجنوبية في حالة غيبوبة، لكن حياته لم تنتهِ بعد“.
وأضاف تشانغ سونغ :“لم يتم تشكيل هيكل كامل للخلافة، لذلك تم تمرير السلطة إلى شقيقته كيم يو جونغ، حيث لا يمكن الحفاظ على الفراغ لفترة طويلة“.
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