أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 خاص ننشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 24 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

«ألف باء» تنظم ورشة التماسك المجتمعي ضمن مشروع جسور الحوار بعدن https://www.elyamnelaraby.com/496933/ ناشط سياسي لــ"الخليج 365":الأزمة اليمنية ستحل عندما يتم فهم تعقيداتها وأسبابها (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/496938/ ناشط سياسي يتحدث حول التدخلات التركية في بلاده https://www.elyamnelaraby.com/496949/ الحوثي يعلن مقتل قيادى عسكري بارز فى غارات للتحالف بصعدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/496957/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496958/ أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/496959/ معين عبدالملك: يجب تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الأمني في عدن https://www.elyamnelaraby.com/496963/ تقرير يرصد 167 جريمة قنص ارتكبتها ذراع إيران بمنطقة الشقب في تعز https://www.elyamnelaraby.com/496967/

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