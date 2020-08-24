شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار ضخم ومرعب يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل هذه الدولة العربية .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير الكهرباء السوري: انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية

- وزير النفط والثروة المعدنية السوري: الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجم عن عمل إرهابي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سورية

وزير الكهرباء السوري: تم إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي

- وزير الكهرباء السوري: سيتم إعادة التيارالكهربائي إلى كافة المناطق بشكل تدريجي و فور انتهاء ورشات وزارة النفط من إصلاح خط الغاز

- وزير النفط والثروة المعدنية السوري: بعد تقييم الوضع تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير ناجم عن اعتداء إرهابي

ونشرت قناة “الإخبارية” السورية، فجر اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها “للانفجار الهائل بخط الغاز العربي، والذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن كل سوريا”.

ويُظهر الفيديو ألسنة لهب مرعبة ترتفع من مكان الانفجار عشرات الأمتار إلى جانب تطاير الشرر الملتهب على مناطق شاسعة حول المكان.

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كانت وسائل إعلام سورية أفادت، فجر اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال وزير الكهرباء، محمد زهير خربوطلي، إن انفجارا وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية في تصريحات لقناة “الإخبارية” السورية، “خروج محطات الناصرية ودير علي وتشرين عن الخدمة”.

المصدر: سانا