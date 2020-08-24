شكرا لبحثكم عن خبر الرياض ..الشرطة السعودية تداهم شقتين لوافد يمني وتكشف السبب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية .



ووفقا لوكالة الانباء السعودية، فان الوافد اليمني في العقد السادس من العمر، وثبت تورطه باتخاذ احد الشقتين مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعظمهم من الجالية الأثيوبية.

واشارت الى، الشقة الأخرى تحتوي على أكثر من (30,000) عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز (800,000) ريال، اضافة الى (26) جواز سفر أجنبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.