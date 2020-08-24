وفاة زوجة نجل الرئيس اليمني الاسبق في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت صباح يوم امس في صنعاء زوجة نجل اول رئيس لليمن المشير عبدالله السلال.

Advertisements وقالت مصادر مقربة ان زوجة اللواء علي عبدالله السلال توفيت اليوم، في صنعاء. واللواء علي عبدالله السلال عضو مجلس الشورى واحد ممن كان لهم دور أيضا في ثورة سبتمبر خصوصا في الجانب العسكري وتولى السلال الحكم لفترة خمس سنوات وتم الانقلاب علية في نوفمبر 1967 .

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