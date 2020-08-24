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يزيد بن سلمان - شبوة - لهذا السبب.. سيارة التوعية الحوثية تجوب شوارع صنعاء وتحذر المواطنين من التجمع!



تجوب في هذه اللحظات سيارات التوعية في حارات صنعاء.

Advertisements وقال شهود عيان ان سيارات التوعية تجوب الحارات في صنعاء. واشار الى ان السيارات تجوب وسط مخاوف من عودة نشاط الكرونا في الموجة الثانية. واختتم بالقول ان سيارتين توجه نداء بعدم تجمعات المواطنون في الحارات والاسواق .

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