شكرا لبحثكم عن خبر بعد التعذيب وتدهور حالتها الصحية .. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بسجن فتاة حضرمية 15 سنة ؟ .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لمن لا يعرف اسماء العميسي هي ، أم لطفلين، ومختطفة في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء منذ عام 2016م، وأصبحت تعاني تدهورا مريعا في حالتها الصحية، حسب محاميها الذي قال إنها اعتقلت تعسفيا وتعرضت للتعذيب، ثم احيلت لمحاكم خاضعة للميليشيا قررت الإستئنافية سجنها 15 سنة بعد قرار ابتدائي بالاعدام

وتفصيلا كانت تواجه اليمنية أسماء العميسي حكما باطلا بالإعدام على خلفية تأييدها للحكومة الشرعية، قبل ان يخفف الحكم إلى السجن 15 عاما ، وسبق ان طالب وتحديدا نهاية العام الماضي 2019 طالبت منظمة العفو الدولية في بيان، الحوثيين بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن العميسي التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، وطالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.

وكشف تقارير صحيفة أن أسماء واحدة من 4 نساء يواجهن التعذيب والتهم الكيدية والكاذبة في سجون المليشيات رغم أن الإحصاءات تتحدث عن عدد يتراوح بين 50 – 100 مختطفة في سجون الحوثي لكن العميسي تواجه الإعدام، فيما لا تزال أمل الوافي وعوفي النعامي وامرأة رابعة من عمران مختطفات من منازلهن في صنعاء بتهم كاذبة وغير أخلاقية.

العميسي التي تنتمي إلى حضرموت كانت متزوجة من يمني وحين تبين لها أنه على علاقة بـ«القاعدة» طلبت منه الطلاق وعادت بمساعدة جيران لها إلى والدها في صنعاء لكن المليشيا احتجزتها مع أطفالها بتهمة السفر مع آخرين لا ينتمون إلى أسرتها ثم اتهمتها بالارتباط بالشرعية والانتماء للقاعدة، وجرت محاكمتها دون السماح لأي محام بالترافع عنها وصدر حكم بإعدامها نهاية العام الماضي.