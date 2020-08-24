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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يرصد 167 جريمة قنص ارتكبتها ذراع إيران بمنطقة الشقب في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وثق فريق رصد حقوقي بمحافظة تعز 167 جريمة قنص ارتكبتها مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بحق المدنيين بمنطقة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم.
وقال الناشط الحقوقي ورئيس لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد شهاب الشقبي، إن فريق الرصد باللجنة وثق هذا العدد من جرائم القنص في منطقة الشقب طيلة ست سنوات ماضية.
وأوضح الشقبي أن عمليات القنص المباشر أدت إلى استشهاد 27 مدنياً بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، في حين بلغ عدد جرحى القنص المباشر 140 ضحية بينهم 41 امرأة و34 طفلاً أصيب بعضهم بإعاقات منها الشلل الرباعي.
وكان فريق الرصد بالمنطقة قد رصد أكثر من 7 آلاف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الأهالي منذ بداية الحرب التي شنتها على تعز.
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