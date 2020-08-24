شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يتحدث حول التدخلات التركية في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 الشحات غريب تحدث الناشط السياسي منصور فضل عبدالله العرابي عن التدخلات التركية في اليمن.

Advertisements وقال العرابي في تصريحات خاصة إن تركيا لديها حليف في اليمن وهو ذلك الحزب الشيطاني والمعروف بحزب الإصلاح الإخواني وتقوم بدعمه ماديا وبخبرات تركية وهي تحلم بأن يكون لها موطئ قدم في باب المندب. فالتدخلات التركية وغيرها باليمن يأتي ضمن تحالف الإخونج بشكل عام في الوطن العربي والاسلامي ضد كل القوى التي ترى فشل مشروعهم وغير المناسب للعرب، و يأتي التدخل التركي بشكل اكثر توضيح بطلب من حزب الاصلاح الاخونجي اليمني لمساندته بمد نفوذه على كل محافظات اليمن وأهم توجه لهم هو السيطرة على الجنوب و القضاء على قضيته ليسنى لهم السيطرة على مقدراته و تقاسمها مع باقي القوى الحليفة لهم وفقا لتحالفهم في العام 1994م عندما اجتاحوا الجنوب و دمروا الوحدة و قضوا عليها.

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