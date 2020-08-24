شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعودية ستشهد انقلاباً بعدة مناطق في هذا التوقيت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن أجواء المملكة ستشهد انقلاباً حرارياً متأخراً، حيث ستشهد بعض المناطق كتلة ساخنة حتى بداية شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف كراني أن هذه الأجواء ستشهدها الأجزاء الوسطى والشرقية والغربية من المملكة بالإضافة لمنطقة الربع الخالي، حيث ستكون تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة، كدلالة لتأخر الاعتدال الحراري.
وأشار إلى أن الأجزاء الشمالية وخاصة الشمالية الغربية والمصايف، يتوقع أن يتمتعا باعتدال حراري يميل للبرودة الليلية، خاصة على المصايف.
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