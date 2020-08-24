شنت مليشيات الحوثي قصفا عنيف وعشوائي مساء اليوم الاحد، على قرى منطقه مريس شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن).
وافادت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" أن قصف عنيف وعشوائي تعرضت له قرى المنطقة دون اصابات تذكر، من قبل مليشيات الحوثي في مديريه دمت شمال المحافظة.
ويأتي قصف مليشيات الحوثي على القرى السكنية بمريس بعد يوم من خسائر فادحه وضربات موجعه تلقتها المليشيات عقب عملية عسكريه نوعيه شنها ابطال الجيش والمقاومة على مواقعها شمال وغرب منطقه مريس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يوم من خسارتهم عدد من المواقع.. الحوثيون يقصفون قرى مريس بالأسلحة الثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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