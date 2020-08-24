شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح يوجه دعوة هامة لقيادات حزب المؤتمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية، رسالة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

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وقال صالح في تغريدة على "تويتر" حزب المؤتمر الذي أسسه عمه الرئيس الراحل صالح هو التنظيم السياسي اليمني الرائد الذي قدم تجربة فريدة وثرية في الوسطية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف مخاطباً قيادات الحزب "يعول على المؤتمر الشعبي العام اليوم في لملمة صفوفه و العودة للاضطلاع بدوره الوطني المنشود".



وتأتي تغريدة العميد طارق صالح بالتزامن مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الحزب.