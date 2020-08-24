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طارق صالح يوجه دعوة هامة لقيادات حزب المؤتمر

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

وجه العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية، رسالة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

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وقال صالح في تغريدة على "تويتر" حزب المؤتمر الذي أسسه عمه الرئيس الراحل صالح هو التنظيم  السياسي اليمني الرائد الذي قدم تجربة فريدة وثرية في الوسطية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف مخاطباً قيادات الحزب "يعول على المؤتمر الشعبي العام اليوم في لملمة صفوفه و العودة للاضطلاع بدوره الوطني المنشود".
 

وتأتي تغريدة العميد طارق صالح بالتزامن مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الحزب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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