شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تحذر من قنبلة بيئية قابعة قبالة سواحل الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من "استمرار تلاعب الحوثيين بملف خزان صافر القنبلة البيئية القابعة قرابة سواحل البحر الأحمر منذ خمس سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد الحضرمي، بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو اليوم ،الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

Advertisements

ودعا الحضرمي إلى مواصلة الضغوط الدولية على الحوثيين من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوضع حل نهائي لقضية "صافر".



وأكد وزير الخارجية، إن طرح الشروط التعجيزية من قبل الحوثيين أمام الأمم المتحدة، سيعرض اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر للخطر".

وتزايدت في الآونة الأخيرة حدة المخاوف من إمكانية وقوع كارثة بيئية خطيرة نتيجة تهالك خزان النفط العائم " صافر" الذي يحمل مايقارب 1.1 مليون برميل نفطي وعدم إجراء أعمال الصيانة المطلوبة منذ مطلع العام 2015.

وتوصف " صافر" بالقنبلة الموقوتة القابلة للإنفجار في أية لحظة والتسبب بأكبر كارثة بيئية قد تشهدها المنطقة نتيجة تراكم خطير للغازات المنبعثة والمتطايرة، ما قد يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية ستطال معظم الدول المطلة على البحر الأحمر من الجهتين الشرقية والغربية.