شكرا لقرائتكم خبر عن النجل الأكبر للسياسي البارز "محمد قحطان" يقطع كل التكهنات ويوضح حقيقة حتمية الافراج عن والده من سجون الحوثي قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف الناشط المثير للجدل عيسى العذري بشرى سارة بصدور أوامر من قيادة مليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج عن السياسي المخضرم محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وقال العذري عبر مقطع فيديو نشره قبل قليل في قناته باليوتيوب ورصده محرر “يمن دايركت” أن تلك الخطوة التي اتخذها الحوثيون للإفراج عن قحطان تأتي في إطار حسن النوايا مع حزب الإصلاح. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقبل أشهر أكد نجل القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان حقيقة وثيقة إفراج الحوثيين عن والده المخفي قسريا منذ أربعة أعوام. وقال زيد قحطان، في تصريحات لقناة “يمن شباب”، إنه تلقى بلاغا بالخبر غير أنه أكد عدم وجود أي معلومات لديهم عن صحة والده أو مكان وجوده بعد أربع سنوات، مضيفا أن القرار الذي صدر اليوم هو أول اعتراف حوثي باحتجازه.

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