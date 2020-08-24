شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار الوضع العسكري في أبين.. آخر المستجدات الطارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت المعارك بين القوات الجنوبية التابعة للمجلس الإنتقالي، و مليشيا الإخوان المنظوية في قوات الشرعية المخترقة من قبل حزب الإصلاح، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال متحدث القوات الجنوبية في محور أبين، في الساعات الأولى من فجر الاثنين، ان" مليشيا الإخوان الإرهابية، عاودت من تصعيد عملياتها العدائية وخرقها لإتفاق وقف اطلاق النار بجبهة ابين".



وأوضح محمد النقيب أن" وذلك بقصفها المستمر منذ ساعة على مواقع قواتنا بالقطاع الساحلي والاوسط مستخدمة مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة".



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وأكد في ختام تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر ورصدها (نافذة اليمن)، على أن"القوات الجنوبية ترد بقوة وحزم محققة اصابات دقيقة في مصادر نيران العدو".