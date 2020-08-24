شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب طويل احمد علي يظهر ويوجه دعوات هامة للمؤتمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، احمد علي عبدالله صالح، دعوة هامة لاعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، في ذكرى تأسيسه الـ38.
ودعا احمد علي عبدالله صالح، كافة المؤتمريين إلى التماسُك والحفاظ على وحدة الصف والكلمة والجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن والمؤتمر.
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جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها إلى قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، بمناسبة الذكرى الـ38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وعبَّر عن أسمى التهاني وأطيب الأمنيات، بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مؤتمري وطني حُر، والتي تأتي بعد مرور ما يقارب أربعة عقود من البناء والتنمية والازدهار والوحدة الوطنيَّة والحريَّة والديمقراطيَّة والثَّبات على المبادئ.
ودعا الأخ أحمد علي عبدالله صالح، المؤتمريين كافة إلى التماسُك والحفاظ على وحدة الصف والكلمة والجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن والمؤتمر، مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا.
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