عـــاجل : إعلام الحوثي يفاجئ الجميع وينقل خبر صادم للشرعية بشأن سير المعارك في مأرب (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - بث إعلام الحوثي خبراً صادماً للشرعية بشأن سير المعارك الدائرة في محيط مدينة مأرب. وقالت مواقع إعلامية تابعة للحوثي إن قواتهم تمكنت من السيطرة على الخط الاسفلتي الرابط بين كنب كعلان ومعسكر ماس الاستراتيجي ومناطق واسعة في مديرية مدغل، التي تعد آخر الخطوط الدفاعية الرئيسية الحامية لمدينة مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed واشارت إلى انه بعد السيطرة على معسكر ماس بكامل عدته وعتاده يوم امس وما بعده من المواقع شرقي المعسكر ويعتبر أبرز المعسكرات الإستراتيجية المدافعة عن مدينة مأرب، والسيطرة على المواقع حوله من الجهتين الشرقية والغربية يكونون قد استكملوا تطويق مدينة مأرب من عدة جهات.



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