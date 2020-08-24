شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : يحدث الآن في مدينة مأرب.. انقلاب رئاسي واللواء صغير بن عزيز يقصم ظهر الشرعية ويفجر مفاجأة صاعقة بإعلان تمرده.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في وزارة الدفاع عن تمرد رئيس هيئة الاركان اللواء صغير بن عزيز ورفضه لتولي مساعد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء توفيق القيز قيادة جبهات رحبه وماهلية والعبدية جنوب غرب مأرب.

وقالت المصادر أن تمرد اللواء صغير عزيز ومحاولته السيطرة على جبهات مأرب جاء عقب هجوم الجيش الوطني وسيطرته على التربة والحجرية بقيادة العقيد خالد فاضل.

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وأكدت المصادر أن اللواء صغير عزيز يهدف بتمرده الى زعزعة جبهات مأرب وإفشالها في مواجهة الحوثيين ، لتخفيف الضغط على طارق عفاش في المخا.

كما أشارت المصادر الى أن اللواء بن عزيز تلقى عدة اتصالات من مسؤولين عسكريين إماراتين حول الأحداث الأخيرة في جنوب تعز ، إضافة الى التصعيد من قبل الجيش الوطني بإتجاه مدينة المخا.