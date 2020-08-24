مباشر الان مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين التهامي - يقدم لكم موقع ""الخليج 365"" بث مباشر لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني لحظة بلحظة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأحد، على ملعب دا لوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements بث مباشر الان باريس سان جيرمان - وبايرن ميونيخ

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