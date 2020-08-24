شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأشتباكات مستمرة والأسلحة الثقيلة تدخل ومصدر أمني يوضح حقيقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضحت قوات الحزام الأمني على صحفته الرسمية بموقع (فيس بوك)، حقيقة الاشتباكات الدائرة في مديرية المنصورة في العاصمة عدن والتي لاتزال مستمرة حتى اللحظة. وأصدر الحزام الأمني تعميم هام لكافة الموطنين في مديرية المنصور بأن يلزموا منازلهم، وعدم إيواء أي أشخاص غرباء. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال الحزام الامني أن الاشتابكات ناتجة عن ملاحقة مطلوبيين أمنيا في خط السجن والاحياء الداخلية لمديرية المنصورة.

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