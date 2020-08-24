شكرا لقرائتكم خبر عن ما لم يتوقعه مواطن يمني.. رفع علم إسرائيل في أول مدينة يمنية فوق هذا الشيئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت في واقعة صادمة عملية رفع اعلام دولة إسرائيل في عدن. وتصاعدت خلال الايام الماضية حالة جدل سياسية عقب تأييد قيادات في المجلس الانتقالي وعلى رأسهم هاني بن بريك دعوات للتطبيع مع إسرائيل تماشياً مع تطبيع الإمارات مع إسرائيل .

وشهدت عدن اليوم تظاهرة غاضبة نددت بمحاولة التطبيع مع إسرائيل. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

وفوجئ أهالي عدن اليوم بقيام احد الاشخاص برفع علم إسرائيل فوق سيارته في واقعة مستفزة.

ووقعت الحادثة بحي المدينة القديمة بكريتر.



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